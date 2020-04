100 tysięcy złotych od miasta na zakup testów dla medyków

- To pierwsza partia pieniędzy dla tych, którzy są na pierwszej linii frontu. Ta akcja będzie jeszcze poszerzana, więc mam nadzieję że lekarze, pielęgniarki, ratownicy czy diagności, dzięki temu będą czuć się bezpiecznej. Takie badania na obecność koronawirusa powinni mieć robione cyklicznie, po to, żeby oni i ich rodziny były spokojniejsze, ale też żeby pacjenci wiedzieli, że personel szpitala jest zdrowy. Dlatego zachęcam wszystkich do wsparcia tej akcji - mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.